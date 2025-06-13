Умер актер Михаил Янко, игравший Остапа Бендера

В театре Янко работал более 40 лет, он сыграл во множестве спектаклей. За роль Астрова в пьесе «Дядя Ваня» Янко получил Государственную премию. Он также сыграл Остапа Бендера в спектакле «Похождения Остапа Бендера» по произведению Ильфа и Петрова, морского царя в постановке «Русалочка» по сказке Ханса Кристиана Андерсена и другие роли.