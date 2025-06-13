Умер актер Михаил Янко, игравший Остапа Бендера

Янко родился в 1950 году в Воронеже. Окончил ГИТИС в 1971-м. Служил также в Ульяновском театре драмы, в труппе МХАТа им. М. Горького.
Среди его ролей — депутат Руднев в сериале «Парижане» (2006). Главные роли в нем вместе с Янко исполнили французский актер Пьер Ришар и Амалия Мордвинова. Действие происходит в одной из российских деревень под названием Париж.
В театре Янко работал более 40 лет, он сыграл во множестве спектаклей. За роль Астрова в пьесе «Дядя Ваня» Янко получил Государственную премию. Он также сыграл Остапа Бендера в спектакле «Похождения Остапа Бендера» по произведению Ильфа и Петрова, морского царя в постановке «Русалочка» по сказке Ханса Кристиана Андерсена и другие роли.
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