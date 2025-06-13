В Башкирии за первые два выходных дня утонули двое мужчин и ребенок

В Башкирии произошла через трагических происшествий, в которых погибли три человека, включая 10-летнего мальчика. Об этом рассказали в пресс-службе регионального МЧС.
Первый случай произошел в деревне Тавакачево Архангельского района, где из реки Инзер был извлечен 77-летний мужчина. Пожилой человек приехал отдохнуть на выходные из Уфы, но, к сожалению, его отдых закончился трагедией. Очевидцы заметили его тело и вызвали экстренные службы, которые подтвердили смерть.
В другом инциденте, который произошел в деревне Махмутово Абзелиловского района, 10-летний мальчик прыгнул с моста в реку Большой Кизил. Его старший брат, не найдя его на поверхности воды, начал поиски и спустя 15 минут обнаружил ребенка. Несмотря на срочное прибытие врачей и попытки реанимации, спасти мальчика не удалось. Также из реки Инзер вблизи деревни Абзаново было найдено тело 51-летнего мужчины.
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