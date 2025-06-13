В жилом доме Башкирии загорелась лоджия

В Стерлитамаке на улице Карла Маркса произошло ЧП: на четвертом этаже жилого дома загорелась лоджия. На место происшествия прибыли пожарные, которые в течение 13 минут смогли локализовать открытое горение.
В результате оперативной эвакуации на свежий воздух были выведены 17 человек, и, к счастью, никто не пострадал. Сейчас специалисты из МЧС России занимаются выяснением причин возгорания.
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