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В жилом доме Башкирии загорелась лоджия

В одном из жилых домов Башкирии произошел пожар.

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Источник: Комсомольская правда

В Стерлитамаке на улице Карла Маркса произошло ЧП: на четвертом этаже жилого дома загорелась лоджия. На место происшествия прибыли пожарные, которые в течение 13 минут смогли локализовать открытое горение.

В результате оперативной эвакуации на свежий воздух были выведены 17 человек, и, к счастью, никто не пострадал. Сейчас специалисты из МЧС России занимаются выяснением причин возгорания.

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