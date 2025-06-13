В Херсоне прозвучал гимн России

Дроны транслировали гимн России в Херсоне.
Расчет беспилотников группировки войск «Днепр» провел акцию в Херсоне, временно находящемся под контролем Украины: дрон с установленной акустической системой транслировал российский гимн над зданием в городе. Об этом сообщили в Минобороны РФ.
«Расчет БПЛА 18-й общевойсковой армии группировки войск “Днепр” с помощью установленной на коптер аудиоколонки транслировал в Херсоне гимн России», — сообщили журналистам представители Минобороны. Заявление передает РИА Новости.
Дрон преодолел средства ПВО и радиоэлектронной борьбы украинских войск, после чего завис в воздушном пространстве над одним из зданий в центральной части города. Военные отметили, что гимн России был воспроизведен не менее трех раз подряд. После этого местные жители начали собираться у здания, чтобы послушать трансляцию. По окончании акции беспилотник вернулся на исходные позиции на левом берегу Днепра.
Ранее в честь Дня России военнослужащие войсковой группировки «Днепр» с использованием беспилотника разместили государственный флаг РФ на территории Херсона, находящегося под контролем украинских формирований. Расчет БПЛА 18-й общевойсковой армии при помощи коптера доставил флаг, который успешно преодолел водную преграду и был установлен на крыше одного из многоквартирных домов города.