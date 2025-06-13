В Херсоне прозвучал гимн России

Дрон преодолел средства ПВО и радиоэлектронной борьбы украинских войск, после чего завис в воздушном пространстве над одним из зданий в центральной части города. Военные отметили, что гимн России был воспроизведен не менее трех раз подряд. После этого местные жители начали собираться у здания, чтобы послушать трансляцию. По окончании акции беспилотник вернулся на исходные позиции на левом берегу Днепра.