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В Херсоне прозвучал гимн России

Расчет беспилотников группировки войск «Днепр» провел акцию в Херсоне, временно находящемся под контролем Украины: дрон с установленной акустической системой транслировал российский гимн над зданием в городе. Об этом сообщили в Минобороны РФ.

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Дроны транслировали гимн России в Херсоне.

Расчет беспилотников группировки войск «Днепр» провел акцию в Херсоне, временно находящемся под контролем Украины: дрон с установленной акустической системой транслировал российский гимн над зданием в городе. Об этом сообщили в Минобороны РФ.

«Расчет БПЛА 18-й общевойсковой армии группировки войск “Днепр” с помощью установленной на коптер аудиоколонки транслировал в Херсоне гимн России», — сообщили журналистам представители Минобороны. Заявление передает РИА Новости.

Дрон преодолел средства ПВО и радиоэлектронной борьбы украинских войск, после чего завис в воздушном пространстве над одним из зданий в центральной части города. Военные отметили, что гимн России был воспроизведен не менее трех раз подряд. После этого местные жители начали собираться у здания, чтобы послушать трансляцию. По окончании акции беспилотник вернулся на исходные позиции на левом берегу Днепра.

Ранее в честь Дня России военнослужащие войсковой группировки «Днепр» с использованием беспилотника разместили государственный флаг РФ на территории Херсона, находящегося под контролем украинских формирований. Расчет БПЛА 18-й общевойсковой армии при помощи коптера доставил флаг, который успешно преодолел водную преграду и был установлен на крыше одного из многоквартирных домов города.