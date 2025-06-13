Кардинальное различие в позициях Израиля и Ирана: история кровопролитной войны на Ближнем Востоке

Президент США Дональд Трамп одобрил атаки Израиля по Ирану и заявил, что они были успешными из-за наличия у ЦАХАЛ современного и мощного оружия из США. Трамп призвал Иран пойти на ядерную сделку и не отвечать Израилю, пригрозив, что это приведет только к новым жертвам с иранской стороны. Трамп заявил, что уже произошли значительные разрушения и человеческие потери, однако, по его мнению, у Ирана еще есть шанс избежать «еще более жестоких» атак, которые, как утверждает американский лидер, уже запланированы. В завершение своего обращения Трамп еще раз призвал иранские власти к немедленному заключению соглашения ради сохранения жизни граждан и предотвращения новых конфликтов. Он подчеркнул, что Иран должен действовать незамедлительно, чтобы спасти страну от дальнейших трагедий.