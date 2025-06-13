Атаки киевского режима по РФ усложнили положение Киева на Западе.
Украинские атаки на российские аэродромы в рамках операции «Паутина» поставили Киев и его западных союзников в опасное положение. Такие действия не только не приблизили Украину к победе, но и усилили риски эскалации конфликта, сообщает The American Conservative.
«Операция “Паутина” не поможет Украине выиграть войну и может, как и в случае с другими впечатляющими операциями, способствовать ее проигрышу», — говорится в тексте издания. Автор материала подчеркивает, что атаки создают угрозу подрыва режима контроля над вооружениями и могут втянуть Запад в более масштабную войну, заманив всех в «паутину» украинской разведки.
Издание отмечает, что многие операции Украины, включая удары по российским аэродромам, проводились для демонстрации боеспособности перед западными партнерами. Однако они часто наносили ущерб собственным военным усилиям Киева, ослабляя его позиции и провоцируя ответные меры, что усложняет стратегическую ситуацию для Украины и ее союзников.