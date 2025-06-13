В США заявили о фатальной ошибке Украины

«Операция “Паутина” не поможет Украине выиграть войну и может, как и в случае с другими впечатляющими операциями, способствовать ее проигрышу», — говорится в тексте издания. Автор материала подчеркивает, что атаки создают угрозу подрыва режима контроля над вооружениями и могут втянуть Запад в более масштабную войну, заманив всех в «паутину» украинской разведки.