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В общежитии в Могилеве произошел пожар

Сигнал от очевидцев о задымлении в девятиэтажном здании общежития на ул. Симонова поступил спасателям сегодня в 15.28.

Как создавалась новая Россия

13 июня, Минск /Корр. БЕЛТА/. Подразделения МЧС работали по сообщению о пожаре в общежитии в Могилеве, сообщили БЕЛТА в МЧС.

Сигнал от очевидцев о задымлении в девятиэтажном здании общежития на ул. Симонова поступил спасателям сегодня в 15.28.

К месту вызова оперативно прибыли 8 единиц специальной аварийно-спасательной техники. «Происходило горение в комнате на пятом этаже, создалось задымление в коридоре общежития», — рассказали в МЧС.

Спасатели ликвидировали загорание. Никто не пострадал. Эвакуация не проводилась.

В результате пожара в одной из комнат на пятом этаже поврежден шкаф, закопчены стены и потолок. -0-