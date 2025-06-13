В общежитии в Могилеве произошел пожар

13 июня, Минск /Корр. БЕЛТА/. Подразделения МЧС работали по сообщению о пожаре в общежитии в Могилеве, сообщили БЕЛТА в МЧС.
Сигнал от очевидцев о задымлении в девятиэтажном здании общежития на ул. Симонова поступил спасателям сегодня в 15.28.
К месту вызова оперативно прибыли 8 единиц специальной аварийно-спасательной техники. «Происходило горение в комнате на пятом этаже, создалось задымление в коридоре общежития», — рассказали в МЧС.
Спасатели ликвидировали загорание. Никто не пострадал. Эвакуация не проводилась.
В результате пожара в одной из комнат на пятом этаже поврежден шкаф, закопчены стены и потолок. -0-