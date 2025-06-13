В Краснодаре вспыхнул крупный пожар

Ранее в ночь на 13 июня в городе Куровское Московской области произошел пожар в частном жилом доме, в результате которого погибли пятеро детей, находившихся внутри здания. Для ликвидации возгорания на место происшествия были направлены четыре единицы специализированной техники и 15 сотрудников пожарно-спасательных подразделени.