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В Краснодаре вспыхнул крупный пожар

В Краснодаре вспыхнул пожар на территории бывшего завода. Площадь возгорания составляет 250 квадратных метров. Об этом сообщают telegram-каналы.

Как создавалась новая Россия

В Краснодаре горит здание бывшего завода.

В Краснодаре вспыхнул пожар на территории бывшего завода. Площадь возгорания составляет 250 квадратных метров. Об этом сообщают telegram-каналы.

«Здание бывшего завода вспыхнуло в Краснодаре… Площадь возгорания — 250 квадратных метров», — пишет telegram-канал «Россия. Кубань. Новости».

Густой столб дыма поднялся между улицами Путевая и Промышленная. Как сообщили в Главном управлении МЧС России по региону, на месте происшествия работают пожарные расчеты. Причины возникновения огня выясняются.

Ранее в ночь на 13 июня в городе Куровское Московской области произошел пожар в частном жилом доме, в результате которого погибли пятеро детей, находившихся внутри здания. Для ликвидации возгорания на место происшествия были направлены четыре единицы специализированной техники и 15 сотрудников пожарно-спасательных подразделени.