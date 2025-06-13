В Краснодаре вспыхнул крупный пожар

В Краснодаре горит здание бывшего завода.
В Краснодаре вспыхнул пожар на территории бывшего завода. Площадь возгорания составляет 250 квадратных метров. Об этом сообщают telegram-каналы.
«Здание бывшего завода вспыхнуло в Краснодаре… Площадь возгорания — 250 квадратных метров», — пишет telegram-канал «Россия. Кубань. Новости».
Густой столб дыма поднялся между улицами Путевая и Промышленная. Как сообщили в Главном управлении МЧС России по региону, на месте происшествия работают пожарные расчеты. Причины возникновения огня выясняются.
Ранее в ночь на 13 июня в городе Куровское Московской области произошел пожар в частном жилом доме, в результате которого погибли пятеро детей, находившихся внутри здания. Для ликвидации возгорания на место происшествия были направлены четыре единицы специализированной техники и 15 сотрудников пожарно-спасательных подразделени.