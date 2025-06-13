Российский танкист в рукопашной схватке одолел бойца ВСУ и взял его в плен

Боец ВС РФ победил украинского военного в рукопашном бою.
Танкист 5-й отдельной гвардейской танковой бригады с позывным Макс в бою за село Веселое (ДНР) вступил в рукопашную с бойцом ВСУ, обезоружил его и взял в плен. Инцидент произошел после подрыва танка на минах, когда экипаж отходил к своим позициям. Об этом сообщил спецкор RT Александр Пискунов.
«При отходе к своим позициям в одном из домов мехвод танка наткнулся на вэсэушника. Противник сказал, что отпускает Макса, но стойкое ощущение, что он выстрелит в спину, не оставляло нашего бойца», — рассказал Пискунов. Чувствуя угрозу выстрела в спину, танкист швырнул в противника подручный предмет, повалил его и после схватки подобрал свой автомат, лежавший рядом.
Макс решил не добивать врага, а доставить его на российские позиции. По пути пришлось укрываться в посадках от украинских дронов, так как, по словам танкиста, ВСУ часто атакуют своих сдающихся бойцов. Пленному удалось благополучно добраться до российских войск.