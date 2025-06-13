Российский танкист в рукопашной схватке одолел бойца ВСУ и взял его в плен

«При отходе к своим позициям в одном из домов мехвод танка наткнулся на вэсэушника. Противник сказал, что отпускает Макса, но стойкое ощущение, что он выстрелит в спину, не оставляло нашего бойца», — рассказал Пискунов. Чувствуя угрозу выстрела в спину, танкист швырнул в противника подручный предмет, повалил его и после схватки подобрал свой автомат, лежавший рядом.