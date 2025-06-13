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В Иране убит преемник генерала Сулеймани

В Иране убит командующий спецподразделением «Кудс» Исмаил Каани, который возглавил элитное подразделение после гибели генерала Касема Сулеймани. Об этом сообщили высокопоставленные источники в иранском правительстве.

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В Иране убит глава спецподразделения «Кудс» Исмаил Каани.

В Иране убит командующий спецподразделением «Кудс» Исмаил Каани, который возглавил элитное подразделение после гибели генерала Касема Сулеймани. Об этом сообщили высокопоставленные источники в иранском правительстве.

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«Генерал Исмаил Каани, командующий силами “Кудс”, отвечающий за доверенных лиц страны на Ближнем Востоке, был убит», — пишет The New York Times. Издание ссылается на свои источники.

Каани возглавлял силы «Кудс» — структуру, отвечающую за операции и поддержку союзников страны на Ближнем Востоке. После убийства Касема Сулеймани в 2020 году генерал Каани сыграл центральную роль в проведении внешнеполитического курса Ирана посредством разветвленной сети союзников и доверенных структур в регионе.

В ночь на 13 июня израильская авиация нанесла удар по территории Ирана, в результате чего погиб глава штаба Корпуса стражей исламской революции (КСИР) Хоссейн Салами. Среди погибших названы ведущие иранские ученые, специализирующиеся в области ядерных исследований, а также глава иранских вооруженных сил Мохаммад Багери. Кто погиб из-за удара Израиля — в материале URA.RU.