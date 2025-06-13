В Иране убит преемник генерала Сулеймани

В ночь на 13 июня израильская авиация нанесла удар по территории Ирана, в результате чего погиб глава штаба Корпуса стражей исламской революции (КСИР) Хоссейн Салами. Среди погибших названы ведущие иранские ученые, специализирующиеся в области ядерных исследований, а также глава иранских вооруженных сил Мохаммад Багери. Кто погиб из-за удара Израиля — в материале URA.RU.