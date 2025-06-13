Ричмонд
+29°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Путин заявил, что Россия осуждает удары Израиля по Ирану

Россия осуждает действия Израиля, совершенные в нарушение Устава ООН и международного права. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин. Он провел разговоры со своими коллегами из Израиля и Ирана. Глава РФ подтвердил готовность Москвы содействовать деэскалации конфликта между двумя сторонами.

Как создавалась новая Россия

Путин рассказал о реакции России на обстрелы, начатые Израилем.

Россия осуждает действия Израиля, совершенные в нарушение Устава ООН и международного права. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин. Он провел разговоры со своими коллегами из Израиля и Ирана. Глава РФ подтвердил готовность Москвы содействовать деэскалации конфликта между двумя сторонами.

НОВОСТЬ ПО ТЕМЕТегеран в дыму после удара Израиля: что происходит в Иране. Видео.

«Россия осуждает действия Израиля, предпринятые в нарушение Устава ООН и норм международного права. Российская сторона всемерно поддерживала усилия по урегулированию ситуации вокруг иранской ядерной программы мирным путем, выдвинула конкретные инициативы, направленные на нахождение взаимоприемлемых договоренностей. Россия и далее будет способствовать деэскалации конфликта между Ираном и Израилем», — говорится в telegram-канале Кремля.

Отмечается, что телефонные разговоры прошли на фоне опасного обострения ситуации, вызванного силовой операцией Израиля против Ирана. Путин выразил обеспокоенность дальнейшей эскалацией и призвал стороны к сдержанности.

Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков сообщал, что Владимир Путин получает оперативную информацию о развитии конфликта между Израилем и Ираном, а МИД России по его поручению готовит подробное заявление по ситуации. Москва неоднократно выражала обеспокоенность ростом напряженности на Ближнем Востоке и подчеркивала необходимость поиска мирных решений.