Путин заявил, что Россия осуждает удары Израиля по Ирану

«Россия осуждает действия Израиля, предпринятые в нарушение Устава ООН и норм международного права. Российская сторона всемерно поддерживала усилия по урегулированию ситуации вокруг иранской ядерной программы мирным путем, выдвинула конкретные инициативы, направленные на нахождение взаимоприемлемых договоренностей. Россия и далее будет способствовать деэскалации конфликта между Ираном и Израилем», — говорится в telegram-канале Кремля.