Путин заявил, что Россия осуждает удары Израиля по Ирану

Путин рассказал о реакции России на обстрелы, начатые Израилем.
Россия осуждает действия Израиля, совершенные в нарушение Устава ООН и международного права. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин. Он провел разговоры со своими коллегами из Израиля и Ирана. Глава РФ подтвердил готовность Москвы содействовать деэскалации конфликта между двумя сторонами.
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«Россия осуждает действия Израиля, предпринятые в нарушение Устава ООН и норм международного права. Российская сторона всемерно поддерживала усилия по урегулированию ситуации вокруг иранской ядерной программы мирным путем, выдвинула конкретные инициативы, направленные на нахождение взаимоприемлемых договоренностей. Россия и далее будет способствовать деэскалации конфликта между Ираном и Израилем», — говорится в telegram-канале Кремля.
Отмечается, что телефонные разговоры прошли на фоне опасного обострения ситуации, вызванного силовой операцией Израиля против Ирана. Путин выразил обеспокоенность дальнейшей эскалацией и призвал стороны к сдержанности.
Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков сообщал, что Владимир Путин получает оперативную информацию о развитии конфликта между Израилем и Ираном, а МИД России по его поручению готовит подробное заявление по ситуации. Москва неоднократно выражала обеспокоенность ростом напряженности на Ближнем Востоке и подчеркивала необходимость поиска мирных решений.