Ушла с музыкантом и попала в бордель: американку не могут найти уже 27 лет

Пропажа людей — одна из серьезнейших проблем, которая существует десятилетиями. Одно из самых запутанных дел связано с именем Эми Линн Брэдли: девушка пропала 27 лет назад и до сих пор ФБР не могут выйти на ее след, о чем рассказывает KP.RU.
Что произошло.
В далеком 1998 году молодая девушка Эми Линн Брэдли отправилась в круиз по Карибскому морю вместе со своей семьей. Лайнер был огромным, но даже при этом условии пропасть на нем было проблематично. До момента, пока в круиз не отправилась Эми с родными.
На лайнере выступала рок-группа Blue Orchid. Молодая красотка Эми приглянулась басисту группы Аллистеру Дугласу. После концерта состоялась вечеринка, на которой, помимо Эми, присутствовал и ее брат. После мероприятия Эми отправилась в каюту, по крайне мере, камеры на лайнере зафиксировали, как девушка шла в сторону своей каюты. Последний раз Эми видели спящей в 5.30 утра. Через полчаса девушка пропала и ее уже никто не видел.
Снова начали проверять камеры. Оказалось, Эми вместе с музыкантом зашла в лифт, перед этим он дал ей стакан с темным напитком. После допроса Дугласа так и не удалось выяснить, причастен ли он к пропаже девушки.
Позднее некоторые пассажиры лайнера рассказывали, что видели Эми на пляже Кюрасао, где делал остановку лайнер. Но версию с похищением не удавалось проверить, свидетелей не было. Музыкант прошел тест на детекторе лжи и аппарат показал полную невиновность парня.
Многие криминалисты полагают, что решение капитана не наводить панику и не сообщать пассажирам о случившемся помогло похитителям незаметно вывести девушку с судна.
Долгое время об Эми никто не слышал, родные и ФБР не могут найти зацепок до сих пор. В 1999 произошел случай, который мог бы повернуть дело в новом ключе, но человеческий фактор сыграл критическую роль. В одном из борделей в США офицер ВМС США увидел Эми. Девушка сама обратилась к нему за помощью, однако, офицер испугался, что шумиха повлияет на его карьеру и не стал заявлять, что обнаружил похищенную девушку. Мужчина набрался смелости и признался только через три года, когда ушел в отставку. Но время было потеряно.
В 2010 году Эми Брэдли признали погибшей. И все же за любую информацию о местонахождении Эми ФБР до сих пор готово выплатить $25000.