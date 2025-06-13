Ушла с музыкантом и попала в бордель: американку не могут найти уже 27 лет

Долгое время об Эми никто не слышал, родные и ФБР не могут найти зацепок до сих пор. В 1999 произошел случай, который мог бы повернуть дело в новом ключе, но человеческий фактор сыграл критическую роль. В одном из борделей в США офицер ВМС США увидел Эми. Девушка сама обратилась к нему за помощью, однако, офицер испугался, что шумиха повлияет на его карьеру и не стал заявлять, что обнаружил похищенную девушку. Мужчина набрался смелости и признался только через три года, когда ушел в отставку. Но время было потеряно.