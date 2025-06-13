Путин рассказал лидерам Ирана и Израиля, что думает об их конфликте

Путин поговорил с лидерами двух стран из-за конфликта.
На фоне резкого обострения конфликта между Израилем и Ираном президент РФ Владимир Путин поговорил по телефону с лидерами этих государств. Израильскому премьеру Биньямину Нетаньяху глава России сказал, что необходимо вернуться к мирному решению противоречий. Путин сообщил президенту Ирана Масуду Пезешкиану, что Россия готова выступить посредником в ирано-израильских переговорах. Об этом сообщается на сайте Кремля.
«Россия будет способствовать деэскалации конфликта между Ираном и Израилем. Путин выразил соболезнования руководству и народу Ирана в связи с многочисленными жертвами, в том числе среди мирных жителей, в результате израильских ударов. В разговоре с Нетаньяху была акцентирована важность возврата к переговорному процессу и разрешения всех вопросов исключительно политико-дипломатическими средствами», — отметили представители Кремля.
Путин подчеркнул, что Россия осуждает действия Израиля против Ирана, предпринятые в нарушение Устава ООН и международного права. Он выразил готовность помочь в урегулировании конфликта.
Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) нанесла удары по Ирану в ночь на 13 июня, поскольку винит его в многолетней разработке плана уничтожения Израиля. В Тегеране, в свою очередь, сообщили о скором «законном и мощном» ответе на израильскую агрессию. В мире отреагировали по-разному: ООН и НАТО выразили обеспокоенность ситуацией, Саудовская Аравия, Катар, ОАЭ и Россия осудили атаки, а президент США Дональд Трамп пригрозил Ирану последующими ударами и большими жертвами. Противостояние Израиля и Ирана началось еще в 1979 году и продолжалось на протяжении последних 50 лет.