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Подросток на питбайке сбил ребенка в подмосковном городе Хотьково

Подросток на питбайке сбил ребенка, который вместе с матерью шел по дороге около жилого дома в подмосковном городе Хотьково.

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Подросток на питбайке сбил ребенка, который вместе с матерью шел по дороге около жилого дома в подмосковном городе Хотьково.

Инцидент произошел вечером 10 июня. Юноша влетел в мальчика на улице Михеенко и утащил его за собой. Пострадавшего в тяжелом состоянии экстренно госпитализировали, передает Telegram-канал «ДТП и ЧП Москва и Московская область».

Другой случай произошел в середине ноября прошлого года, когда подросток на электросамокате выехал на проезжую часть на Ленинградском проспекте и врезался в машину такси, после чего его госпитализировали с травмами.

Кроме того, автомобиль каршеринга в центре Москвы насмерть сбил ребенка, который пересекал проезжую часть на самокате на красный сигнал светофора.