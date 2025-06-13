Подросток на питбайке сбил ребенка в подмосковном городе Хотьково

Подросток на питбайке сбил ребенка, который вместе с матерью шел по дороге около жилого дома в подмосковном городе Хотьково.
Инцидент произошел вечером 10 июня. Юноша влетел в мальчика на улице Михеенко и утащил его за собой. Пострадавшего в тяжелом состоянии экстренно госпитализировали, передает Telegram-канал «ДТП и ЧП Москва и Московская область».
Другой случай произошел в середине ноября прошлого года, когда подросток на электросамокате выехал на проезжую часть на Ленинградском проспекте и врезался в машину такси, после чего его госпитализировали с травмами.
Кроме того, автомобиль каршеринга в центре Москвы насмерть сбил ребенка, который пересекал проезжую часть на самокате на красный сигнал светофора.