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Израиль объявил о запуске ракет с территории Ирана

Армия обороны Израиля объявила, что с территории Ирана запущены ракеты в сторону еврейского государства. Населению рекомендовано укрыться от возможных ударов в защищенных убежищах.

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«Только что Армия обороны Израиля зафиксировала ракеты, запущенные из Ирана в направлении территории государства Израиль», — сказано в срочном сообщении ведомства. ЦАХАЛ объявил, что оборонительные системы работают над предотвращением угроз. Населению Израиля рекомендуется оставаться в безопасных местах до поручения дальнейших инструкций.

«Продолжайте следовать инструкциям командования внутренних войск», — сказано в сообщении. Ведомство подчеркивает, что противоракетная оборона Израиля не является в полной мере герметичной.

Незадолго до сообщений ЦАХАЛа оборвалась телевизионная трансляция брифинга бригадного генерала Эфи Дефрина. Как сообщило AFP, досрочное окончание телетрансляции было связано со скорым ударом Ирана.

В ночь на 13 июня Израиль начал операцию «Нация львов». Израильские ВВС ударили примерно по ста целям в Иране. В результате погибли командующий КСИР Хоссейн Салами, начальник Генштаба Мохаммад Багери и ученые-ядерщики. В Генштабе вооруженных сил Ирана заявили, что Израиль пересек все красные линии и теперь у Тегерана нет ограничений для ответного удара.