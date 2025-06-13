В Самарской области завели уголовное дело по факту ДТП с 2 погибшими детьми

Смертельная авария с пятью машинами произошла в пятницу днем в Сызранском районе губернии.
Возбуждено уголовное дело по факту нарушения ПДД и эксплуатации транспортных средств, которое по неосторожности привело к смерти более двух лиц. Назначены автотехническая и судебно-медицинские экспертизы, уточнили в областном СУ СКР.
Также в 63-м регионе мужчина на «Гранте» влетел в мотоциклиста на Suzuki.
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