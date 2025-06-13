ЦАХАЛ сообщила об ударе по ядерному объекту в иранском Исфахане

«Некоторое время назад истребители израильских ВВС нанесли удар по ядерному объекту в районе Исфахана, руководствуясь точными разведданными», — говорится в сообщении в Telegram-канале ведомства.
В ЦАХАЛ заявили, что на полигоне якобы происходит процесс «реконверсии» обогащенного урана, необходимый в процессе производства ядерного оружия.
Ранее верховный лидер Ирана аятолла Али Хаменеи сообщил в обращении к народу, что иранская армия будет применять всю силу для ответа на израильские атаки. Он также отметил, что Израилю не удастся избежать ответственности за свои действия.
В этот же день Израиль нанес упреждающий удар по Ирану и объявил чрезвычайное положение в стране. Позднее премьер-министр страны Биньямин Нетаньяху заявил, что задача военной операции заключается в атаках по иранской ядерной инфраструктуре и производящим баллистические ракеты заводам.
По информации агентства Fars, при ударах Израиля по жилым районам Тегерана погибли не менее 78 человек и 329 получили ранения. Помимо этого, еще 18 человек погибли при ударах по провинции Восточный Азербайджан.
В МИД РФ осудили атаку Израиля и отметили, что государство нарушило Устав ООН. Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков заявил об обеспокоенности России и осуждении резкой эскалации напряженности между Израилем и Ираном.