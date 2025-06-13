ВС РФ освободили три пункта, Россия передала тела бойцов ВСУ — главное об СВО 13 июня

ВС РФ освободили Комар, Коптево и Яблоновку.
Россия передала Украине тела бойцов ВСУ, та в ответ не передала ни одного. Киев получил транш в миллиард евро за счет российских активов. В Херсоне из динамиков дрона прозвучал гимн РФ, днем ранее там поднимали российский флаг. Премьер-министр Венгрии раскритиковал украинского главу Владимира Зеленского. Украина атаковала Россию сотней беспилотников, ВС РФ нанесли удары по военным украинским объектам. Главные события с фронта и новости о спецоперации — в материале URA.RU.
ВС РФ освободили три населенных пункта в зоне СВО.
Российская армия освободила село Яблоновка в Сумской области, а также села Коптево и Комар в ДНР. Об этом сообщили в Минобороны России. А за прошедшую неделю было освобождено пять населенных пунктов в ДНР и один в Сумской области.
Россия передала Украине тела бойцов ВСУ.
Россия передала Украине тела 1200 погибших украинских военнослужащих в рамках обмена, согласованного на переговорах в Стамбуле 2 июня. Киев подтвердил получение тел. Однако украинская сторона 13 июня не передала ни одного погибшего российской армии.
Украина получила миллиард евро помощи.
Украина получила новый транш макрофинансовой помощи от Евросоюза в объеме одного миллиарда евро. Средства были предоставлены за счет прибыли, полученной от замороженных российских активов. Об этом сообщил украинский премьер Денис Шмыгаль.
Атаки Израиля по Ирану ухудшат положение Киева.
Украину могут ожидать серьезные трудности на фоне эскалации конфликта между Израилем и Ираном. Об этом сообщают украинские СМИ.
«Что касается последствий для Украины — то они, очевидно, негативные», — отмечает издание «Страна.ua». По данным издания, военная операция Израиля против Ирана может привести к перераспределению ресурсов и внимания западных стран, что негативно скажется на поддержке Киева.
В Херсоне прозвучал гимн России.
Расчет беспилотников группировки войск «Днепр» провел акцию в Херсоне, временно находящемся под контролем Украины: дрон с установленной акустической системой транслировал российский гимн над зданием в городе. Об этом сообщили в Минобороны РФ. Ранее 12 июня, в День России, в Херсоне с помощью дрона подняли российский флаг.
Орбан раскритиковал Зеленского.
Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан публично обвинил президента Украины Владимира Зеленского в неблагодарности и высокомерии, подчеркнув, что Будапешт оказывает значительную поддержку украинским беженцам. «Говорить после этого о неуважении — это перебор. И Зеленскому надо это понять», — отметил Виктор Орбан.
Орбан также заявил, что Венгрия не намерена вести себя по отношению к Украине так, как это делают некоторые страны Западной Европы. Он подчеркнул, что Будапешт хорошо осведомлен о политике Киева, о его лидере и об украинцах и не позволит обращаться с собой свысока. Кроме того, премьер отверг возможность поддержки вступления Украины в Евросоюз, заявив, что Киев не имеет на это права.
Атака украинских БПЛА.
В ночь на 13 июня была успешно отражена крупномасштабная атака украинских беспилотников на территории российских регионов. Силами ПВО было уничтожено 125 дронов, основная их часть была сбита в небе над Крымом. Об этом заявляет «Первый канал».
Россия ударила по Украине.
В ночь на 13 июня ВС РФ ударили по объектам украинской армии, расположенным в тылу. По поступающей информации, взрывы были зафиксированы на промышленных предприятиях в Днепропетровской, Николаевской и Харьковской областях. Об этом сообщает «Первый канал».
На базе «Грузинского национального легиона» (террористическая организация, запрещена в РФ), воюющего на стороне ВСУ, произошел взрыв. Инцидент назвали диверсией, в результате погиб один из участников формирования. Об этом сообщил глава группировки Мамука Мамулашвили (внесен в перечень террористов и экстремистов в России).