ВС РФ освободили три пункта, Россия передала тела бойцов ВСУ — главное об СВО 13 июня

Орбан также заявил, что Венгрия не намерена вести себя по отношению к Украине так, как это делают некоторые страны Западной Европы. Он подчеркнул, что Будапешт хорошо осведомлен о политике Киева, о его лидере и об украинцах и не позволит обращаться с собой свысока. Кроме того, премьер отверг возможность поддержки вступления Украины в Евросоюз, заявив, что Киев не имеет на это права.