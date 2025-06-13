Глава СКР Бастрыкин заинтересовался инцидентом с подростком в самарском метро

Это случилось в феврале нынешнего года. Пострадал 17-летний парень. Ему потребовалась помощь медиков. Подробностями поделились представители Следкома.
Информация о происшествии появилась на странице руководителя СКР Александра Бастрыкина в «Вконтакте». Комментарий оставила мать подростка. Известно, что горожанин избил его. Оставил с ушибами и травмой головы.
«Обращения в компетентные органы результатов не принесли, виновный к ответственности не привлечен. Кроме того, в адрес семьи со стороны нападавшего поступают угрозы, из-за чего они опасаются за свою жизнь и здоровье», — заявили в Следственном комитете.
Правоохранители организовали проверку. Бастрыкин поручил подчиненным из 63-го региона возбудить уголовное дело и доложить о предварительных и окончательных результатах расследования.
Ранее в Самарской области 61-летний мужчина второй раз избил свою 85-летнюю мать.
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