Глава СКР Бастрыкин заинтересовался инцидентом с подростком в самарском метро

«Обращения в компетентные органы результатов не принесли, виновный к ответственности не привлечен. Кроме того, в адрес семьи со стороны нападавшего поступают угрозы, из-за чего они опасаются за свою жизнь и здоровье», — заявили в Следственном комитете.