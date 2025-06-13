Путин готов стать посредником в конфликте Ирана и Израиля: как прошли переговоры трех мировых лидеров

Пезешкиан заявил, что Вооруженные силы Ирана дадут такой ответ на агрессию против иранской территории, который заставит противников раскаяться в своих действиях. В своем обращении к нации глава государства подчеркнул, что и иранский народ, и руководство не останутся безучастными перед лицом преступления, а решительный и обоснованный ответ Исламской Республики вынудит врагов пожалеть о содеянном. Пезешкиан также обратился к гражданам с призывом проявить единство, сохранять доверие к официальным структурам и не поддаваться распространяемым слухам.