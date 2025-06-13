Путин готов стать посредником в конфликте Ирана и Израиля: как прошли переговоры трех мировых лидеров

Путин созвонился с Нетаньяху и Пезешкианом на фоне конфликта.
В условиях резкого обострения противостояния между Ираном и Израилем президент России Владимир Путин провел телефонные переговоры с руководством обеих стран. В ходе беседы с премьер-министром Израиля Биньямином Нетаньяху российский лидер подчеркнул важность возвращения к мирному урегулированию разногласий.
В разговоре с президентом Ирана Масудом Пезешкианом Путин выразил готовность России содействовать организации переговоров между Тегераном и Тель-Авивом, выступив в качестве посредника. Главные заявления Путина, Пезешкиана и Нетаньяху после телефонного разговора — в материале URA.RU.
Заявления Путина.
Путин заявил, что РФ готова быть посредникомФото: Роман Наумов © URA.RU.
РФ готова к посредничеству.
В ходе беседы с Нетаньяху российский лидер подчеркнул важность поиска мирных путей урегулирования разногласий между Израилем и Ираном, а также призвал к возобновлению переговорного процесса. Кроме того, Путин заявил о готовности России выступить посредником для содействия урегулированию израильско-иранских разногласий. Как подчеркивает Кремль, Москва выразила готовность предоставить свои посреднические услуги с целью предотвращения дальнейшего обострения ситуации.
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Путин выразил соболезнования Ирану.
В ходе телефонного разговора с президентом Пезешкианом Путин выразил соболезнования в связи с многочисленными жертвами, вызванными израильскими ударами. Президент России передал слова сочувствия руководству и гражданам Исламской Республики Иран по поводу большого числа погибших, в том числе среди гражданского населения.
Кремль осуждает действия Израиля.
Владимир Путин выразил жесткое осуждение действий Израиля, которые, по мнению российской стороны, были совершены с нарушением Устава ООН и норм международного права. Россия намерена продолжать активный диалог как с Тегераном, так и с Тель-Авивом с целью недопущения дальнейшей эскалации конфликта и возможных негативных последствий для всего Ближневосточного региона.
Заявления Пезешкиана.
Пезешкиан заявил, что Иран даст Израилю ответ на ударыФото: Роман Наумов © URA.RU.
Израиль получит ответ за удары по Ирану.
Масуд Пезешкиан заявил, что Тегеран намерен дать «соответствующий ответ» на удары Израиля по иранской территории. Он подчеркнул, что за агрессивные действия со стороны сионистского режима (под которым подразумевается Израиль) последует реакция.
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Израиль пожалеет о содеянном.
Пезешкиан заявил, что Вооруженные силы Ирана дадут такой ответ на агрессию против иранской территории, который заставит противников раскаяться в своих действиях. В своем обращении к нации глава государства подчеркнул, что и иранский народ, и руководство не останутся безучастными перед лицом преступления, а решительный и обоснованный ответ Исламской Республики вынудит врагов пожалеть о содеянном. Пезешкиан также обратился к гражданам с призывом проявить единство, сохранять доверие к официальным структурам и не поддаваться распространяемым слухам.
Заявления Нетаньяху.
Нетаньяху считает, что Израиль находится на решающем этапеФото: U.S. Department of State.
Израиль находится в решающем моменте.
Израиль переживает решающий этап своей истории, нанося удары по территории Ирана, заявил Беньямин Нетаньяху. По его словам, предпринимаемая операция направлена на нейтрализацию угроз, связанных с ядерными и военными объектами Ирана, и будет продолжаться до достижения своих целей.
Глава правительства также выразил благодарность командованию и личному составу Армии обороны Израиля, военно-воздушных сил, специалистам разведки и сотрудникам службы «Моссад» за профессиональную подготовку и решительные действия против Тегерана. Нетаньяху отметил, что несмотря на предпринятые меры, Иран сохраняет значительный потенциал для ответных ударов, однако Израиль готов к возможному развитию ситуации.
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Израиль планировал операцию полгода.
Нетаньяху объявил, что несколько раз переносил масштабную военную операцию, целью которой является недопущение разработки ядерного оружия в Иране. Премьер-министр уточнил, что перенос сроков проведения операции был согласован по итогам консультаций с руководством армии страны. Он добавил, что окончательное решение принималось на основе рекомендаций специалистов Армии обороны Израиля в тесном взаимодействии с министром обороны и начальником Генерального штаба. При этом Нетаньяху не раскрыл подробности причин отсрочки, однако особо подчеркнул, что иранская ядерная программа по-прежнему остается одной из ключевых угроз национальной безопасности Израиля. Так, планирование операции против Ирана длилось полгода.
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США знали о планах нанести удар по Ирану.
Биньямин Нетаньяху сообщил, что израильская сторона предварительно проинформировала США о намерении нанести удары по территории Ирана. Нетаньяху также выразил ожидание ответных действий со стороны Ирана, отметив, что израильские власти предпринимают меры для минимизации возможных негативных последствий для страны. Глава правительства охарактеризовал удары по иранским объектам как «чрезвычайно результативные», особо отметив высокий профессионализм военнослужащих Армии обороны Израиля и сотрудников спецслужбы «Моссад».