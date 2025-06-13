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В Дагестане восстановили прерванное из-за непогоды электричество

МАХАЧКАЛА, 13 июня. /ТАСС/. Энергетики полностью восстановили прерванное из-за непогоды электроснабжение в 10 муниципалитетах Дагестана. Об этом сообщили в пресс-службе «Россети Северный Кавказ».

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Источник: Reuters

«Специалисты филиала “Россети Северный Кавказ” — “Дагэнерго” полностью восстановили электроснабжение потребителей по основной сети, прерванное из-за непогоды (грозы, дождя и шквалистого ветра до 30 м/с)», — говорится в сообщении.

Как сообщили в пресс-службе филиала «Россети Северный Кавказ» — «Дагэнерго», восстановительные работы велись в Махачкале, Ботлихском, Ногайском, Казбековском, Хасавюртовском, Бабаюртовском, Дербентском, Каякентском, Магарамкентском, Гумбетовском и Левашинском районах Дагестана.