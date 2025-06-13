В Дагестане восстановили прерванное из-за непогоды электричество

«Специалисты филиала “Россети Северный Кавказ” — “Дагэнерго” полностью восстановили электроснабжение потребителей по основной сети, прерванное из-за непогоды (грозы, дождя и шквалистого ветра до 30 м/с)», — говорится в сообщении.
Как сообщили в пресс-службе филиала «Россети Северный Кавказ» — «Дагэнерго», восстановительные работы велись в Махачкале, Ботлихском, Ногайском, Казбековском, Хасавюртовском, Бабаюртовском, Дербентском, Каякентском, Магарамкентском, Гумбетовском и Левашинском районах Дагестана.