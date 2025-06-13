Верховный лидер Ирана объявил о начале войны, развязанной Израилем

Конфликт на Ближнем Востоке бесперцедентно обострился.
Израиль начал полномасштабную войну против Ирана, но вооруженные силы пострадавшей стороны готовы дать отпор врагу. С таким заявлением выступил иранский Верховный лидер Али Хаменеи.
«Они [Израиль] не должны думать, что они нанесли удар, и на этом все кончено. Нет. Они начали войну. Мы не позволим им уйти от ответственности за то великое преступление, которое они совершили», — цитирует Верховного лидера иранское информационное агентство Tasnim News Agency.
Ранее ЦАХАЛ ударил по ядерной инфраструктуре Ирана. Тегеран пообещал жестко ответить на агрессию и выпустил в сторону еврейского государства сотни ракет. Президент РФ Владимир Путин подчеркнул, что Москва осуждает действия Израиля, которые нарушают Устав ООН и международные права. По мнению экспертов, ситуация на Ближнем Востоке переходит в фазу затяжного конфликта, пишет RT.