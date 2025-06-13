Верховный лидер Ирана объявил о начале войны, развязанной Израилем

«Они [Израиль] не должны думать, что они нанесли удар, и на этом все кончено. Нет. Они начали войну. Мы не позволим им уйти от ответственности за то великое преступление, которое они совершили», — цитирует Верховного лидера иранское информационное агентство Tasnim News Agency.