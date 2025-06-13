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Верховный лидер Ирана объявил о начале войны, развязанной Израилем

Израиль начал полномасштабную войну против Ирана, но вооруженные силы пострадавшей стороны готовы дать отпор врагу. С таким заявлением выступил иранский Верховный лидер Али Хаменеи.

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Конфликт на Ближнем Востоке бесперцедентно обострился.

Израиль начал полномасштабную войну против Ирана, но вооруженные силы пострадавшей стороны готовы дать отпор врагу. С таким заявлением выступил иранский Верховный лидер Али Хаменеи.

«Они [Израиль] не должны думать, что они нанесли удар, и на этом все кончено. Нет. Они начали войну. Мы не позволим им уйти от ответственности за то великое преступление, которое они совершили», — цитирует Верховного лидера иранское информационное агентство Tasnim News Agency.

Ранее ЦАХАЛ ударил по ядерной инфраструктуре Ирана. Тегеран пообещал жестко ответить на агрессию и выпустил в сторону еврейского государства сотни ракет. Президент РФ Владимир Путин подчеркнул, что Москва осуждает действия Израиля, которые нарушают Устав ООН и международные права. По мнению экспертов, ситуация на Ближнем Востоке переходит в фазу затяжного конфликта, пишет RT.