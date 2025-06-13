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В Башкирии утонул подросток

В Башкирии вытащили из воды тело подростка.

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Источник: Комсомольская правда

В реке Белой, неподалеку от деревни Сабашево Мелеузовского района, утонул 16-летний мальчик.

Спасатели прибыли на место происшествия в кратчайшие сроки. Водолазы начали поисковые работы, чтобы найти подростка.

Только в десятом часу вечера тело мальчика было найдено. Место, где произошла беда, не оборудовано для купания и снабжено аншлагами, предупреждающими о запрете на купание.

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