Ракеты Ирана бьют по штаб-квартире Минобороны Израиля. Видео

Ранее в ночь на 13 июня армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) нанесла удары по Ирану, поскольку винит его в многолетней разработке плана уничтожения Израиля. В Тегеране, в свою очередь, сообщили о скором «законном и мощном» ответе на израильскую агрессию. В мире отреагировали по-разному: ООН и НАТО выразили обеспокоенность ситуацией, Саудовская Аравия, Катар, ОАЭ и Россия осудили атаки, а президент США Дональд Трамп пригрозил Ирану последующими ударами и большими жертвами. Противостояние Израиля и Ирана началось еще в 1979 году и продолжалось на протяжении последних 50 лет.