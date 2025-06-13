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Ракеты Ирана бьют по штаб-квартире Минобороны Израиля. Видео

Иран нанес удар по зданию Министерства обороны в Израиле. Об этом сообщили очевидцы, снявшие видео атаки.

Как создавалась новая Россия

Иран нанес ракетный удар.

Иран нанес удар по зданию Министерства обороны в Израиле. Об этом сообщили очевидцы, снявшие видео атаки.

«Атакована штаб-квартира Министерства обороны Израиля в Тель-Авиве. Весь город в дыму после иранской ракетной атаки», — передает telegram-канал Shot со ссылкой на видео.

Ранее в ночь на 13 июня армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) нанесла удары по Ирану, поскольку винит его в многолетней разработке плана уничтожения Израиля. В Тегеране, в свою очередь, сообщили о скором «законном и мощном» ответе на израильскую агрессию. В мире отреагировали по-разному: ООН и НАТО выразили обеспокоенность ситуацией, Саудовская Аравия, Катар, ОАЭ и Россия осудили атаки, а президент США Дональд Трамп пригрозил Ирану последующими ударами и большими жертвами. Противостояние Израиля и Ирана началось еще в 1979 году и продолжалось на протяжении последних 50 лет.