Попадания в Тель-Авиве зафиксировали после ракетной атаки Ирана

В Тель-Авиве после начала ракетной атаки Ирана зафиксировали попадания, в одном из мест зафиксирован большой ущерб, передает Ynet. Медики сообщили о пяти пострадавших.
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В Тель-Авиве после начала ракетной атаки Ирана зафиксировали попадания, в одном из мест зафиксирован большой ущерб, передает Ynet.
В Тель-Авиве после начала ракетной атаки Ирана зафиксировали попадания, в одном из мест зафиксирован большой ущерб, передает Ynet. Медики сообщили о пяти пострадавших.
Материал дополняется