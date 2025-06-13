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Попадания в Тель-Авиве зафиксировали после ракетной атаки Ирана

В Тель-Авиве после начала ракетной атаки Ирана зафиксировали попадания, в одном из мест зафиксирован большой ущерб, передает Ynet.

Как создавалась новая Россия

В Тель-Авиве после начала ракетной атаки Ирана зафиксировали попадания, в одном из мест зафиксирован большой ущерб, передает Ynet. Медики сообщили о пяти пострадавших.

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