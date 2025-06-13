Землетрясение магнитудой 6,5 произошло в российском регионе

Землетрясение магнитудой 6,5 зафиксировали в районе Курильских островов, сообщает Европейско-Срeдиземноморский сeйсмологический центр (EMSC). Подземный толчок произошёл в 21:35 мск.
Эпицентр находился в 443 километрах от города Курильск, где проживает около 1,6 тысячи человек. Очаг сейсмической активности залегал на глубине девяти километров.
На данный момент сообщений о жертвах или разрушениях не поступало. Власти продолжают мониторить ситуацию и уточнять данные.
Ранее сообщалось о мощном землетрясении в Колумбии.