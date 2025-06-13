Путин выступил миротворцем после атаки Израиля на Иран

Руководитель Центра геополитических исследований Дмитрий Родионов говорит, что Россия оказалась в непростой ситуации: с одной стороны, Иран — союзник РФ, с другой — и с Израилем никогда не было прямых конфликтов, в целом отношения хорошие. «Задача России — вырулить эту ситуацию так, чтобы не нанести вреда ни отношениям с Ираном, ни отношениям с Израилем. Можем ли мы повлиять на Нетаньяху? На него не может повлиять даже [американский лидер Дональд] Трамп, который предоставляет Израилю финансы, поставляет оружие и прочее. Задача России — показать, что мы над схваткой», — заключил политолог.