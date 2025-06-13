Президент РФ Владимир Путин позвонил лидерам Израиля и Ирана.
Президент РФ Владимир Путин выступил миротворцем после атаки Израиля на Иран. Он привел в действие договор о всеобъемлющем стратегическом партнерстве России и Ирана. 13 июня Путин созвонился с президентом Ирана Масудом Пезешкианом и премьер-министром Израиля Беньямином Нетаньяху. Как говорят эксперты, российский лидер пытается помочь урегулировать конфликт дипломатическими способами, однако очевидно, что Тель-Авив настроен на конфронтацию.
«В свете опасного обострения обстановки в результате предпринятой Израилем силовой акции против Ирана Владимир Путин провел телефонные разговоры с президентом Исламской Республики Иран Масудом Пезешкианом и премьер-министром Государства Израиль Биньямином Нетаньяху», — сообщил Кремль.
Президент Ирана Масуд Пезешкиан в январе посетил Россию с официальным визитомФото: Роман Наумов © URA.RU.
В официальной информации пресс-службы российского лидера сказано, что Путин выразил соболезнования руководству и народу Ирана. В результате израильской атаки в Иране погибли около 80 человек, пострадали свыше 300 граждан.
Также в разговоре с Пезешкианом, по информации Кремля, Владимир Путин заявил, что «Россия осуждает действия Израиля, предпринятые в нарушение Устава ООН и международного права».
«Российская сторона всемерно поддерживала усилия по урегулированию ситуации вокруг иранской ядерной программы мирным путем, выдвинула конкретные инициативы, направленные на нахождение взаимоприемлемых договоренностей», — говорится в сообщении.
Предыдущий разговор Владимира Путина с премьер-министром Израиля Беньямином Нетаньяху состоялся накануне 80-летия Победы в Великой Отечественной войнеФото: U.S. Department of State.
В разговоре с Нетаньяху президент Путин подчеркнул, что важно вернуться «к переговорному процессу» и все вопросы, касающиеся иранской ядерной программы, разрешать «исключительно политико-дипломатическими средствами». «Также выражена готовность оказать посреднические услуги с тем, чтобы не допустить дальнейшей эскалации напряженности», — сказано в релизе.
Путин, отмечают в Кремле, намерен и дальше поддерживать контакты с руководством Израиля и Ирана. Российская сторона будет способствовать урегулированию ситуации, «чреватой самыми пагубными последствиями для всего региона».
Президент РФ пытается добиться деэскалации конфликта между Ираном и Израилем. Эксперты-международники напоминают, что в январе этого года в Кремле между Россией и Ираном был подписано договор о всеобъемлющем стратегическом партнерстве. Документ, в частности, предусматривает военное и военно-техническое партнерство.
В статье 3 договора говорится, что в случае, если одна сторон подвергнется агрессии, другая не должна оказывать никакой военной или иной помощи агрессору. Путин действует, согласно еще одному положению этой же статьи: он способствует тому, чтобы «возникшие разногласия были урегулированы на основе Устава ООН и других применимых норм международного права».
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Вместе с тем, как считает гендиректор Фонда мониторинга и прогнозирования развития культурно-территориальных пространств, главный редактор аналитического центра «Геополитика.ру» Леонид Савин, в ситуации с Израилем и Ираном урегулировать конфликт дипломатическими методами будет крайне сложно и, скорее, невозможно.
«У Израиля однозначная позиция: Израиль хотел атаковать, и он атакует. Он делает так, как считает нужным, ни на кого не обращая внимания. Только жесткий ответ может прогнуть израильскую сторону», — считает Савин.
По мнению эксперта, Россия в любом случае окажет Ирану гуманитарную помощь. Будет ли Тегеран посылать Москве запросы на оказание военно-технической помощи, пока неясно. «Это иранская сторона должна попросить то, в чем она нуждается, чего не хватает», — отметил политолог.
Звонком Пезешкиану и Нетаньяху президент Путин пытается добиться деэскалации конфликта, который грозит дестабилизации обстановки на всем Ближнем Востоке. «Израиль совершил акт агрессии, что нарушает любые международные нормы. Но в отличие от конфликта с Палестиной, Ливаном, конфликт с Ираном может стать более масштабным, так как Иран — это более сильный игрок в международных отношениях, и он может серьезно ответить», — убежден Леонид Савин.
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Руководитель Центра геополитических исследований Дмитрий Родионов говорит, что Россия оказалась в непростой ситуации: с одной стороны, Иран — союзник РФ, с другой — и с Израилем никогда не было прямых конфликтов, в целом отношения хорошие. «Задача России — вырулить эту ситуацию так, чтобы не нанести вреда ни отношениям с Ираном, ни отношениям с Израилем. Можем ли мы повлиять на Нетаньяху? На него не может повлиять даже [американский лидер Дональд] Трамп, который предоставляет Израилю финансы, поставляет оружие и прочее. Задача России — показать, что мы над схваткой», — заключил политолог.