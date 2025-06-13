Иран запустил сотни ракет по Израилю, есть попадания. Видео

Было зафиксировано девять падений иранский ракет с момента начала атаки.
С территории Ирана по Израилю с момента начала атаки было выпущено от 150 до 200 ракет, при этом зафиксировано случаи падения боеприпасов на израильской территории. Об этом сообщает израильский телеканал N12.
«Из Ирана по Израилю с начала атаки выпущено 150−200 ракет. Зафиксировано девять падений ракет», — вещает телеканал.
Ранее Израиль в рамках операции «Ам Калави» нанес удары по стратегическим объектам в Иране, включая завод по обогащению урана и объекты ПВО. Было использовано более 200 самолетов и сброшено свыше 330 боеприпасов.