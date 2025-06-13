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Иран запустил сотни ракет по Израилю, есть попадания. Видео

С территории Ирана по Израилю с момента начала атаки было выпущено от 150 до 200 ракет, при этом зафиксировано случаи падения боеприпасов на израильской территории. Об этом сообщает израильский телеканал N12.

Как создавалась новая Россия

Было зафиксировано девять падений иранский ракет с момента начала атаки.

С территории Ирана по Израилю с момента начала атаки было выпущено от 150 до 200 ракет, при этом зафиксировано случаи падения боеприпасов на израильской территории. Об этом сообщает израильский телеканал N12.

«Из Ирана по Израилю с начала атаки выпущено 150−200 ракет. Зафиксировано девять падений ракет», — вещает телеканал.

Ранее Израиль в рамках операции «Ам Калави» нанес удары по стратегическим объектам в Иране, включая завод по обогащению урана и объекты ПВО. Было использовано более 200 самолетов и сброшено свыше 330 боеприпасов.