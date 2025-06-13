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Иран начал спецоперацию против Израиля после ударов по ядерным объектам

Иран нанес ответный удар по десяткам израильских объектов в рамках операции «Истинное обещание — 3». Среди целей — базы вооруженных сил и узлы военной инфраструктуры, указано в заявлении Корпуса стражей исламской революции (КСИР).

Как создавалась новая Россия

Представители ЦАХАЛ заявили, что готовы отражать нападение.

Иран нанес ответный удар по десяткам израильских объектов в рамках операции «Истинное обещание — 3». Среди целей — базы вооруженных сил и узлы военной инфраструктуры, указано в заявлении Корпуса стражей исламской революции (КСИР).

«КСИР сообщил о начале операции “Истинное обещание — 3”. Это мощный ответ на израильскую атаку» — цитирует пресс-службу корпуса иранское агентство IRNA. В заявлении речь идет об ударах по десяткам военных объектов и авиабаз.

Иранская атака последовала за ночным нападением израильских ВВС. В результате были повреждены завод по обогащению урана в Натанзе, средства ПВО в Тегеране и нефтеперерабатывающий завод в Керманшахе. По данным иранских СМИ, среди погибших — высокопоставленные военные и специалисты ядерной программы. Власти обеих стран ранее объявили о приведении своих вооруженных сил в повышенную готовность. Иран на данный момент приступил к третье волне ракетных атак по Израилю, пишет RT.