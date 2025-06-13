Иран начал спецоперацию против Израиля после ударов по ядерным объектам

Иранская атака последовала за ночным нападением израильских ВВС. В результате были повреждены завод по обогащению урана в Натанзе, средства ПВО в Тегеране и нефтеперерабатывающий завод в Керманшахе. По данным иранских СМИ, среди погибших — высокопоставленные военные и специалисты ядерной программы. Власти обеих стран ранее объявили о приведении своих вооруженных сил в повышенную готовность. Иран на данный момент приступил к третье волне ракетных атак по Израилю, пишет RT.