Во время бомбежки в Тель-Авиве на людей обрушилось здание. Видео

На месте происшествия работают военные и экстренные службы.
В Тель-Авиве несколько человек оказались под завалами после обрушения здания, в которое попала иранская ракета. Об этом сообщают местные СМИ со ссылкой на очевидцев, которые опубликовали соответствующие кадры в социальных сетях.
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«Несколько человек оказались в ловушке внутри здания, в которое попала ракета в Тель-Авиве. Ведутся спасательные работы», — пишет издание Sadeed News.
Как сообщало URA.RU ранее, в результате недавней атаки Израиля на Тегеран мог быть ликвидирован начальник Генштаба ВС Ирана Мухаммед Бакари. Ракеты повредили несколько зданий, где находились военные и политические деятели. На фоне этих событий усилились взаимные удары, что привело к новым жертвам и разрушениям в крупных городах обеих стран.