Во время бомбежки в Тель-Авиве на людей обрушилось здание. Видео

Как сообщало URA.RU ранее, в результате недавней атаки Израиля на Тегеран мог быть ликвидирован начальник Генштаба ВС Ирана Мухаммед Бакари. Ракеты повредили несколько зданий, где находились военные и политические деятели. На фоне этих событий усилились взаимные удары, что привело к новым жертвам и разрушениям в крупных городах обеих стран.