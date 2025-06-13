МАГАТЭ сообщило о загрязнении на ядерном объекте в Иране после ударов Израиля

В ночь на 13 июня Израиль начал операцию «Нация львов», в ходе которой ВВС сбросили около 330 боеприпасов примерно на 100 целей в Иране. Среди пораженных объектов был завод в Натанзе, где Иран обогащал уран. Вечером Иран ответил на израильские атаки операцией «Правдивое обещание 3». Израильская армия зафиксировала запуски ракет со стороны Ирана. По данным израильского телеканала N12, было выпущено 150−200 ракет. Зафиксировано, как сообщает телеканал, девять попаданий. Иранские СМИ утверждают, что дважды ракеты попадали по зданию Минобороны Израиля.