МАГАТЭ сообщило о загрязнении на ядерном объекте в Иране после ударов Израиля

«Все это развитие событий вызывает глубокую обеспокоенность. Я неоднократно заявлял о том, что удары по ядерным объектам не должны наноситься никогда, независимо от контекста или обстоятельств, поскольку это способно нанести урон и людям, и окружающей среде», — заявил он (цитата по ТАСС).
Надземная часть завода в Натанзе была уничтожена, как и электроинфраструктура на объекте, заявил Гросси. По его словам, загрязнение можно контролировать при мерах радиационной защиты. Он добавил, что агентство готово отправить в Иране экспертов для защиты ядерных установок.
В ночь на 13 июня Израиль начал операцию «Нация львов», в ходе которой ВВС сбросили около 330 боеприпасов примерно на 100 целей в Иране. Среди пораженных объектов был завод в Натанзе, где Иран обогащал уран. Вечером Иран ответил на израильские атаки операцией «Правдивое обещание 3». Израильская армия зафиксировала запуски ракет со стороны Ирана. По данным израильского телеканала N12, было выпущено 150−200 ракет. Зафиксировано, как сообщает телеканал, девять попаданий. Иранские СМИ утверждают, что дважды ракеты попадали по зданию Минобороны Израиля.