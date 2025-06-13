Цыденов: В Москве дружинник незаконно задержал уроженку Бурятии

Цыденов пояснил, что дружинники могут лишь помогать полиции как понятые или свидетели, но не имеют права задерживать людей. Он призвал земляков носить с собой паспорт из-за усиленного миграционного контроля в Москве и Подмосковье. При этом глава региона подчеркнул, что закон должен соблюдаться всеми. Он раскритиковал действия дружинников, слабо знающих законы и географию страны, и предложил им отправиться на передовую, если они хотят проявить активность.