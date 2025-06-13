Цыденов: В Москве дружинник незаконно задержал уроженку Бурятии

В Москве уроженка Бурятии столкнулась с неправомерными действиями дружинников из казачьего сообщества. Об этом сообщил глава республики Алексей Цыденов в Telegram-канале.
Инцидент произошел 5 июня на станции МЦД во время рейда подмосковной полиции по проверке мигрантов. Мужчина, назвавшийся дружинником, остановил женщину, требуя документы, а затем силой повел ее к полицейским. Личности участников установлены. Полиция на станции «Белорусская» начала проверку, а материалы переданы в следственный отдел Одинцово для привлечения виновных к ответственности.
Цыденов пояснил, что дружинники могут лишь помогать полиции как понятые или свидетели, но не имеют права задерживать людей. Он призвал земляков носить с собой паспорт из-за усиленного миграционного контроля в Москве и Подмосковье. При этом глава региона подчеркнул, что закон должен соблюдаться всеми. Он раскритиковал действия дружинников, слабо знающих законы и географию страны, и предложил им отправиться на передовую, если они хотят проявить активность.
Ранее KP.RU писал, как в Москве росгвардейцы задержали 39-летнего местного жителя, незаконно проникшего на охраняемый объект. Нарушитель оказался пьян и не смог объяснить мотива своих действий.