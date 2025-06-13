Мужчина избил своего знакомого в ходе конфликта после распития спиртных напитков в Подмосковье

«В Дежурную часть МУ МВД России “Раменское” из медицинского учреждения поступило сообщение о том, что бригадой скорой помощи с телесными повреждениями доставлен и госпитализирован гражданин 1994 года рождения. Полицейскими предварительно установлено, что в одном из домов, расположенных на ул. Интернациональная пос. Удельная, между двумя мужчинами в ходе распития спиртных напитков произошёл конфликт, после чего один из них нанес телесные повреждения оппоненту», — говорится в сообщении.
Отмечается, что в результате оперативно-розыскных мероприятий сотрудниками уголовного розыска задержан подозреваемый в совершении противоправного деяния. Им оказался местный житель 1984 года рождения. В отношении злоумышленника следователем Следственного управления МУ МВД возбуждено уголовное дело по ст. 111 УК РФ «Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью». Фигурант задержан в порядке ст. 91 Уголовно-процессуального кодекса Российской Федерации.