Часть иранского завода в Натанзе, обогащавшего уран, уничтожена ударами Израиля

Завод попал под удар Израиля во время массовых ракетных атак 13 июня.
Надземная часть иранского производственного предприятия в Натанзе, где обогащался уран, была уничтожена вместе с электроинфраструктурой завода. Об этом рассказал гендииректор Международного агентства по атомной энергии Рафаэль Гросси.
«В Натанзе надземная часть опытного завода, где Иран производил уран, обогащенный до 60%, была уничтожена. Электроинфраструктура на объекте — распределительная подстанция, здание основного электроснабжения, система аварийного питания и резервные генераторы — также были уничтожены», — сообщил Гросси на заседании Совбеза ООН, трансляция которого ведется на официальном сайте организации.
Ранее местные СМИ сообщали о пожаре на заводе по обогащению урана в Натанзе после израильских авиаударов, а также о масштабной атаке на ядерные объекты Ирана в разных регионах страны. Воздушное пространство было закрыто, а США заявили о своей непричастности к операции.