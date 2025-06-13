Часть иранского завода в Натанзе, обогащавшего уран, уничтожена ударами Израиля

Ранее местные СМИ сообщали о пожаре на заводе по обогащению урана в Натанзе после израильских авиаударов, а также о масштабной атаке на ядерные объекты Ирана в разных регионах страны. Воздушное пространство было закрыто, а США заявили о своей непричастности к операции.