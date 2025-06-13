Появились кадры с прорвавшейся через «Железный купол» Израиля иранской ракетой

Штаб-квартира Минобороны Израиля подверглась ракетной атаке.
Штаб-квартира Министерства обороны Израиля в Тель-Авиве подверглась ракетной атаке 13 июня. Об этом сообщает иранское информационное агентство Tasnim News.
«Момент, когда штаб-квартира Министерства обороны Израиля в Тель-Авиве подверглась атаке. Оккупанты попытались перехватить ракеты», — говорится в сообщении агенства.
Ранее Израиль в рамках операции «Ам Калави» нанес удары по стратегическим объектам в Иране, включая завод по обогащению урана и объекты ПВО. Было использовано более 200 самолетов и сброшено свыше 330 боеприпасов. В результате недавней атаки Израиля на Тегеран также мог быть ликвидирован начальник Генштаба ВС Ирана Мухаммед Бакари.