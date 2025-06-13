Появились кадры с прорвавшейся через «Железный купол» Израиля иранской ракетой

Ранее Израиль в рамках операции «Ам Калави» нанес удары по стратегическим объектам в Иране, включая завод по обогащению урана и объекты ПВО. Было использовано более 200 самолетов и сброшено свыше 330 боеприпасов. В результате недавней атаки Израиля на Тегеран также мог быть ликвидирован начальник Генштаба ВС Ирана Мухаммед Бакари.