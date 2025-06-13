Взрывы прогремели над Воронежской областью

В городе Бутурлиновка Воронежской области прогремело множество взрывов. Об этом стало известно в пятницу, 13 июня.
По предварительной информации, Вооруженные силы Украины (ВСУ) пытаются атаковать город беспилотниками, по которым работает российская система противовоздушной обороны (ПВО).
Очевидцы сообщили, что слышали от 10 до 20 взрывов над городом. В небе видны яркие вспышки. Ранее местные жители сообщали о пролетающих дронах типа «Лютый». Официальной информации о пострадавших и разрушениях на данный момент нет, передает Telegram-канал Shot.
В этот же день в Севастополе объявлена воздушная тревога.
Российская система противовоздушной обороны (ПВО) уничтожила 125 дронов Вооруженных сил Украины (ВСУ) в ночь с 12 на 13 июня. Атаке подверглись Курская, Саратовская, Белгородская, Брянская, Воронежская области. Беспилотники также зафиксировали над акваторией Черного моря.