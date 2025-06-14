В Иране признали факт утечки радиоактивных веществ на ядерном объекте в Натанзе

«В Фордо ущерб был ограниченным. В Исфахане загорелись несколько складов. К счастью, благодаря предыдущим прогнозам, значительная часть оборудования и материалов была вывезена из этих районов в безопасные места. Ущерб не был значительным, и нет причин для беспокойства с точки зрения загрязнения. Ни одна из этих атак не привела к жертвам. Согласно прогнозам, и учитывая существующие возможности, я заверяю вас, что поврежденные объекты также будут восстановлены быстро и станут даже лучше, чем раньше. Ущерб будет полностью компенсирован», — добавил Камальванди.