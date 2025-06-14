В Иране признали факт утечки радиоактивных веществ на ядерном объекте в Натанзе

«В Натанзе повреждения в основном поверхностные, потому что основная часть объекта в этом месте находится под землей. Внутри объекта произошла очень небольшая утечка, загрязнение никак не распространилось на внешнюю среду. Поэтому с точки зрения [радиоактивного] загрязнения люди могут быть уверены, что проблем нет», — приводит его слова агентство IRNA.
«В Фордо ущерб был ограниченным. В Исфахане загорелись несколько складов. К счастью, благодаря предыдущим прогнозам, значительная часть оборудования и материалов была вывезена из этих районов в безопасные места. Ущерб не был значительным, и нет причин для беспокойства с точки зрения загрязнения. Ни одна из этих атак не привела к жертвам. Согласно прогнозам, и учитывая существующие возможности, я заверяю вас, что поврежденные объекты также будут восстановлены быстро и станут даже лучше, чем раньше. Ущерб будет полностью компенсирован», — добавил Камальванди.
Израиль в ночь на 13 июня начал операцию «Восстающий лев», направленную против иранской ядерной программы. В Армии обороны Израиля сообщили, что 200 истребителей атаковали более 100 целей на территории Ирана, в том числе ядерные объекты. Вечером 13 июня иранский Корпус стражей исламской революции сообщил, что Иран в ответ атаковал ракетами десятки целей на территории Израиля, в том числе военные объекты и авиабазы, ударив в том числе по зданию Министерства обороны в Тель-Авиве. Власти еврейского государства признали поражение ряда объектов, но заверили, что большая часть ракет была перехвачена.