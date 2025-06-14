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Источник: Азербайджан проверяет уровень радиации на границе с Ираном

БАКУ, 13 июн — РИА Новости. Азербайджанская сторона проверяет уровень радиации на границе с Ираном, сообщил РИА Новости источник в госструктурах республики.

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Источник: © РИА Новости

«Специалисты командированы в Астаринский район (граница Азербайджана с ИРИ — ред.). Они уже начали исследования по изучению уровня радиационного загрязнения воздуха. Они изучают уровень радиоактивного загрязнения в воздухе и уровень радиоактивного загрязнения на территории Ирана путем сканирования автомобилей, въезжающих в Азербайджан со стороны Ирана», — сообщил источник.

В ночь на 13 июня Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) начала широкомасштабную операцию под названием «Восходящий лев», в рамках которой ВВС наносят удары по военным целям и объектам ядерной программы Ирана. В том числе ударам подвергся ядерный объект в Натанзе. Надземная часть завода, где Иран производил уран, обогащённый до 60%, была уничтожена, так же как и электроинфраструктура на объекте, заявил гендиректор МАГАТЭ Рафаэль Гросси.