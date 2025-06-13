Россию ночью атаковали дроны Украины, слышна работа ПВО: онлайн-трансляция

Вооруженные силы Украины атаковали сразу несколько регионов России. Жителей Курской области предупредили о ракетной опасности. В Воронежской области была слышна работа ПВО. О том, как Россия отражает очередную атаку Украины на свою территорию, — в онлайн-трансляции URA.RU.