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Россию ночью атаковали дроны Украины, слышна работа ПВО: онлайн-трансляция

Вооруженные силы Украины атаковали сразу несколько регионов России. Жителей Курской области предупредили о ракетной опасности. В Воронежской области была слышна работа ПВО. О том, как Россия отражает очередную атаку Украины на свою территорию, — в онлайн-трансляции URA.RU.

Как создавалась новая Россия

Системы ПВО отражают атаку украинских дронов на Россию.

Вооруженные силы Украины атаковали сразу несколько регионов России. Жителей Курской области предупредили о ракетной опасности. В Воронежской области была слышна работа ПВО. О том, как Россия отражает очередную атаку Украины на свою территорию, — в онлайн-трансляции URA.RU.

01:42 Аэропорт Тамбова временно закрыт из-за вопросов безопасности. Об этом сообщил представитель Росавиации Артем Кореняко в своем telegram-канале.

01:43 Режим воздушной опасности введен на территории Липецкой области. Об этом сообщил губернатор Игорь Артамонов в своем telegram-канале.

01:45 В ряде муниципалитетов Воронежской области сбиты несколько дронов. По предварительным данным, пострадавших и разрушений нет. Об этом рассказал губернатор Александр Гусев в своих соцсетях.