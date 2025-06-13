Россию ночью атаковали дроны Украины, слышна работа ПВО: онлайн-трансляция

Системы ПВО отражают атаку украинских дронов на Россию.
Вооруженные силы Украины атаковали сразу несколько регионов России. Жителей Курской области предупредили о ракетной опасности. В Воронежской области была слышна работа ПВО. О том, как Россия отражает очередную атаку Украины на свою территорию, — в онлайн-трансляции URA.RU.
01:42 Аэропорт Тамбова временно закрыт из-за вопросов безопасности. Об этом сообщил представитель Росавиации Артем Кореняко в своем telegram-канале.
01:43 Режим воздушной опасности введен на территории Липецкой области. Об этом сообщил губернатор Игорь Артамонов в своем telegram-канале.
01:45 В ряде муниципалитетов Воронежской области сбиты несколько дронов. По предварительным данным, пострадавших и разрушений нет. Об этом рассказал губернатор Александр Гусев в своих соцсетях.