На 27-м километре внутренней стороны МКАД произошло ДТП с несколькими авто

На 27-м километре внутренней стороны Московской кольцевой автодороги (МКАД) произошло дорожно-транспортное происшествие (ДТП) с участием нескольких автомобилей. На месте аварии работают оперативные службы. Об этом в пятницу, 13 июня, сообщили в пресс-службе столичного департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры.