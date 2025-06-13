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На 27-м километре внутренней стороны МКАД произошло ДТП с несколькими авто

На 27-м километре внутренней стороны Московской кольцевой автодороги (МКАД) произошло дорожно-транспортное происшествие (ДТП) с участием нескольких автомобилей. На месте аварии работают оперативные службы. Об этом в пятницу, 13 июня, сообщили в пресс-службе столичного департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры.

Как создавалась новая Россия

На 27-м километре внутренней стороны Московской кольцевой автодороги (МКАД) произошло дорожно-транспортное происшествие (ДТП) с участием нескольких автомобилей. На месте аварии работают оперативные службы. Об этом в пятницу, 13 июня, сообщили в пресс-службе столичного департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры.

Движение в районе ДТП затруднено на протяжении 2,5 километров, свободны четыре полосы из шести. Водителям рекомендуется выбирать альтернативные маршруты объезда. Обстоятельства произошедшего и информация о пострадавших уточняются, пердает Telegram-канал «Дептранс. Оперативно».

Утром того же дня на внешней стороне 105-го километра МКАД загорелся автомобиль. Тогда на место также прибыли представители оперативных служб города.