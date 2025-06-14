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В Дубае в многоэтажном жилом здании произошел пожар

ДУБАЙ, 13 июня. /ТАСС/. Сильный пожар произошел в многоэтажном жилом доме в одном из районов Дубая. На месте происшествия работают десятки пожарных расчетов, пытаясь локализовать возгорание, передает корреспондент ТАСС.

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Источник: Mohamed Ziyan/CC0

Огонь охватил верхние этажи здания Tiger Tower, расположенного в районе Dubai Marina. Как сообщили ТАСС очевидцы, пожар начался около 21:30 по местному времени (20:30 мск). Силы гражданской обороны Дубая сразу прибыли на место происшествия, однако не смогли взять возгорание под контроль, поскольку пламя быстро распространилось по фасаду 77-этажного жилого дома.

На улице собрались сотни эвакуированных жителей. Один из них рассказал ТАСС, что на верхних этажах здания остаются люди, которые оказались отрезаны огнем от путей эвакуации. Экстренные службы не комментировали инцидент, официальных данных о погибших и пострадавших нет.