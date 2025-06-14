В Дубае в многоэтажном жилом здании произошел пожар

На улице собрались сотни эвакуированных жителей. Один из них рассказал ТАСС, что на верхних этажах здания остаются люди, которые оказались отрезаны огнем от путей эвакуации. Экстренные службы не комментировали инцидент, официальных данных о погибших и пострадавших нет.