Жителю Тель-Авива удалось заснять с очень близкого расстояния прилет ракеты

Как сообщало URA.RU, ракетный удар произошел на фоне обострившегося противостояния между Ираном и Израилем. Так, ранее атаке подверглась штаб-квартира Министерства обороны в Тель-Авиве. Израиль, в свою очередь, в рамках операции «Ам Калави» нанес удары по стратегическим объектам в Иране, включая завод по обогащению урана и объекты ПВО.