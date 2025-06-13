Жителю Тель-Авива удалось заснять с очень близкого расстояния прилет ракеты

Ракета попала в здание в Тель-Авиве.
В Тель-Авиве сняли на видео момент попадания ракеты в одно из городских зданий, выпущенной из Ирана. Кадры инцидента в соцсетях распространили очевидцы происшествия.
На записи видно, как мужчина, находящийся на верхнем этаже высотного дома, ведет съемку через окно. Он комментирует происходящее на улице. В какой-то момент в непосредственной близости раздается мощный взрыв и появляется яркая вспышка. На кадрах видно разбитое стекло, снимающий видео вынужден отойти вглубь помещения.
После удара в окне отчетливо видны клубы густого черного дыма. Слышны новые взрывы и срабатывают сигнализации автомобилей.
Как сообщало URA.RU, ракетный удар произошел на фоне обострившегося противостояния между Ираном и Израилем. Так, ранее атаке подверглась штаб-квартира Министерства обороны в Тель-Авиве. Израиль, в свою очередь, в рамках операции «Ам Калави» нанес удары по стратегическим объектам в Иране, включая завод по обогащению урана и объекты ПВО.