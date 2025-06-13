N12: от 150 до 200 ракет были запущены из Ирана по Израилю

Совместные действия армий Израиля и США демонстрируют высокий уровень военного сотрудничества на фоне растущей угрозы со стороны Тегерана. Участие американских сил в отражении атаки подчеркивает серьёзность ситуации и готовность союзников к оперативному реагированию в случае эскалации.