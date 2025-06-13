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N12: от 150 до 200 ракет были запущены из Ирана по Израилю

Зафиксировано девять случаев падения ракет на территории страны.

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Источник: Аргументы и факты

С начала атаки в пятницу Иран выпустил по Израилю от 150 до 200 ракет, сообщает израильский телеканал N12.

Несмотря на масштабный залп, зафиксировано лишь девять случаев падения ракет на территории страны.

К отражению иранского удара подключились вооружённые силы США, оказывая поддержку Израилю в условиях обострения конфликта. По данным Axios, американские войска активно участвуют в оборонительных действиях, что подтверждается источником среди израильских официальных лиц.

Совместные действия армий Израиля и США демонстрируют высокий уровень военного сотрудничества на фоне растущей угрозы со стороны Тегерана. Участие американских сил в отражении атаки подчеркивает серьёзность ситуации и готовность союзников к оперативному реагированию в случае эскалации.

Ранее агентство Tasnim сообщило, что иранские военные сбили 13 июня два военных самолета Израиля, а одного из пилотов взяли в плен.