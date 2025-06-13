Нетаньяху назвал гордым народ Ирана после массовой атаки на Израиль

Нетаньяху призвал народ Ирана к восстанию против властей иранского режима.
Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху обратился к народу Ирана с призывом выступить против властей исламской республики, назвав их гордым народом. Об этом премьер-министр сообщил в видеообращении к иранскому народу.
«Сегодня я хочу обратиться к вам, гордому народу Ирана. Исламский режим, который угнетает вас почти 50 лет, угрожает уничтожить нашу страну, Государство Израиль. Цель операции Израиля — устранить ядерную и ракетную угрозу со стороны исламского режима. Двигаясь к достижению нашей цели, мы также расчищаем вам путь, чтобы вы добились свободы», — заявил Нетаньяху в видеообращении, выложенном в его telegram-канале.
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Нетаньяху подчеркнул, что после недавних ударов по объектам в Иране власти исламской республики стали «слабы как никогда». Он отметил, что сейчас у иранцев появилась возможность заявить о себе и добиться перемен. Премьер добавил, что народу Ирана пришло время объединиться ради защиты национальных интересов и исторического наследия, а также для борьбы против режима, который, по его словам, угнетает граждан страны почти полвека.
Ранее Израиль в рамках операции «Ам Калави» нанес удары по стратегическим объектам в Иране, включая завод по обогащению урана и объекты ПВО. Было использовано более 200 самолетов и сброшено свыше 330 боеприпасов. В результате недавней атаки Израиля на Тегеран также мог быть ликвидирован начальник Генштаба ВС Ирана Мухаммед Бакари.