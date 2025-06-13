Нетаньяху назвал гордым народ Ирана после массовой атаки на Израиль

Нетаньяху подчеркнул, что после недавних ударов по объектам в Иране власти исламской республики стали «слабы как никогда». Он отметил, что сейчас у иранцев появилась возможность заявить о себе и добиться перемен. Премьер добавил, что народу Ирана пришло время объединиться ради защиты национальных интересов и исторического наследия, а также для борьбы против режима, который, по его словам, угнетает граждан страны почти полвека.