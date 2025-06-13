Израиль столкнулся с ударами сотен ракет ночью: самые яркие кадры с упавшими снарядами. Видео

Армии двух враждующих государств атакуют столицы друг друга.
Тель-Авив (Израиль) и другие районы государства были атакованы военными Ирана в ночь на 14 июня. На страну направили сотни ракет в ответ на воздушный удар по иранской ядерной инфраструктуре. Израильские власти и СМИ заявляют о повреждении гражданских объектов. Информация и пострадавших уточняется, пока счет идет на десятки. Самые яркие кадры с упавшими снарядами — в материале URA.RU.
Эскалация на Ближнем Востоке достигла пика. При этом ни одна из сторон официально войну не объявляла.
По предварительным данным, израильские ПВО смогли перехватить примерно половину ракет. Остальные — достигли цели. Защитный купол государства был пробит.
В ходе ночной атаки вооруженные силы Ирана использовали свыше 100 снарядов. Представители Пентагона заявили, что США помогали Израилю в отражении ракетного удара. В исламском государстве отмечали, что точечные атаки достигли цели. Были поражены десятки военных объектов.
Иран ударил по зданию Минобороны страны в Тель-Авиве. Об этом сообщили очевидцы, снявшие видео атаки. Мировые СМИ опасаются, что прецедент станет началом ядерной войны.
По данным экстренных служб, число пострадавших от иранских ракет в Израиле выросло до 41 человека к моменту публикации. Местный кабмин сейчас обсуждает ответные меры.
В Тель-Авиве несколько человек оказались под завалами после обрушения здания, в которое угодил иранский снаряд. Сколько под завалами — не известно. Спасатели и волонтеры занимаются поисковыми работами.
Всему населению Израиля предписано укрыться в убежищах. Сирены воздушной тревоги звучат по всей стране.
Иранское военное командование заявило о третьей волне ракетных атак по Израилю. Все подробности о разгоревшемся с новой силой конфликте враждующих сторон — узнаете из трансляции URA.RU.