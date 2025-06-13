Израиль столкнулся с ударами сотен ракет ночью: самые яркие кадры с упавшими снарядами. Видео

Тель-Авив (Израиль) и другие районы государства были атакованы военными Ирана в ночь на 14 июня. На страну направили сотни ракет в ответ на воздушный удар по иранской ядерной инфраструктуре. Израильские власти и СМИ заявляют о повреждении гражданских объектов. Информация и пострадавших уточняется, пока счет идет на десятки. Самые яркие кадры с упавшими снарядами — в материале URA.RU.