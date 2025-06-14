Жена Запашного показала собственное бомбоубежище в атакованном Израиле

В квартире есть комната для укрытия.
В Израиле в квартирах есть комнаты-бомбоубежища. Об этом рассказала жена дрессировщика Эдгара Запашного — Эллен. Она находится в израильском городе, который подвергся атаке иранскими ракетами.
«В каждой квартире, построенной после 1996 года в Израиле, есть комната бомбоубежище», — передает Запашный в своем telegram-канале слова жены. Там же он опубликовал видео, записанное супругой.
Эллен говорит на видео, что у бомбоубежища толстые стены и надежная дверь. Она показала металлические ставни в комнате, где есть все необходимое для укрытия.
Тель-Авив в Израиле и другие районы государства были атакованы военными Ирана в ночь на 14 июня. На страну направили сотни ракет в ответ на воздушный удар по иранской ядерной инфраструктуре. Израильские власти и СМИ заявляют о повреждении гражданских объектов. Информация и пострадавших уточняется, пока счет идет на десятки.