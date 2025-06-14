Жители Воронежской области доложили о взрывах

В городе Воронежской области прозвучали несколько взрывов.
Множество взрывов прозвучали в небе над городом Бутурлиновка Воронежской области. Об этом сообщили местные жители. Они уточнили, что звуки похожи на работу систем ПВО, зафиксировано примерно от 10 до 20 взрывов.
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«Множество взрывов прогремело в городе Бутурлиновка Воронежской области. Предварительно, ВСУ пытаются атаковать город беспилотниками. По ним работает российская система ПВО… Было слышно от 10 до 20 взрывов над городом», — передал telegram-канал Shot сообщения местных жителей.
Подчеркивается, что в небе заметили объекты, похожие на дроны. Минобороны не комментировало данную информацию, но губернатор Воронежской области Александр Гусев рассказал об уничтоженных в ряде муниципалитетов региона беспилотниках.
Украина вновь атаковала регионы России в ночь на 14 июня. URA.RU ведет онлайн-трансляцию, в которой оперативно освещает отражение налетов дронов в разных субъектах РФ.