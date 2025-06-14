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Жители Воронежской области доложили о взрывах

Множество взрывов прозвучали в небе над городом Бутурлиновка Воронежской области. Об этом сообщили местные жители. Они уточнили, что звуки похожи на работу систем ПВО, зафиксировано примерно от 10 до 20 взрывов.

Как создавалась новая Россия

В городе Воронежской области прозвучали несколько взрывов.

Множество взрывов прозвучали в небе над городом Бутурлиновка Воронежской области. Об этом сообщили местные жители. Они уточнили, что звуки похожи на работу систем ПВО, зафиксировано примерно от 10 до 20 взрывов.

НОВОСТЬ ПО ТЕМЕРоссию ночью атаковали дроны Украины, слышна работа ПВО: онлайн-трансляция.

«Множество взрывов прогремело в городе Бутурлиновка Воронежской области. Предварительно, ВСУ пытаются атаковать город беспилотниками. По ним работает российская система ПВО… Было слышно от 10 до 20 взрывов над городом», — передал telegram-канал Shot сообщения местных жителей.

Подчеркивается, что в небе заметили объекты, похожие на дроны. Минобороны не комментировало данную информацию, но губернатор Воронежской области Александр Гусев рассказал об уничтоженных в ряде муниципалитетов региона беспилотниках.

Украина вновь атаковала регионы России в ночь на 14 июня. URA.RU ведет онлайн-трансляцию, в которой оперативно освещает отражение налетов дронов в разных субъектах РФ.