КСИР: Иран нанес удары по израильским объектам военной промышленности

Иранский Корпус стражей исламской революции (КСИР) заявил о нанесении ударов по ключевым объектам израильской военной промышленности, включая центры, занимающиеся производством ракет. Соответствующее заявление было опубликовано иранским агентством Tasnim.
Согласно сообщению, в ходе операции были задействованы как ракеты, так и беспилотники военно-космических сил Ирана. Целями атак стали предприятия, связанные с созданием ракетного вооружения и другой военной техники, что подчеркивает направленность удара на технологическую инфраструктуру оборонного комплекса Израиля.
Помимо промышленных объектов, КСИР сообщил об ударах по израильским военным базам. Этот шаг рассматривается как часть масштабного ответа на действия Израиля, а также демонстрация растущих возможностей Ирана в области высокоточного вооружения.