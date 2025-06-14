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КСИР: Иран нанес удары по израильским объектам военной промышленности

В ходе операции были задействованы как ракеты, так и беспилотники военно-космических сил Ирана.

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Источник: Аргументы и факты

Иранский Корпус стражей исламской революции (КСИР) заявил о нанесении ударов по ключевым объектам израильской военной промышленности, включая центры, занимающиеся производством ракет. Соответствующее заявление было опубликовано иранским агентством Tasnim.

Согласно сообщению, в ходе операции были задействованы как ракеты, так и беспилотники военно-космических сил Ирана. Целями атак стали предприятия, связанные с созданием ракетного вооружения и другой военной техники, что подчеркивает направленность удара на технологическую инфраструктуру оборонного комплекса Израиля.

Помимо промышленных объектов, КСИР сообщил об ударах по израильским военным базам. Этот шаг рассматривается как часть масштабного ответа на действия Израиля, а также демонстрация растущих возможностей Ирана в области высокоточного вооружения.

Ранее глава МИД Ирана Аббас Арагчи заявил, что иранская сторона вела с Оманом консультации по очередному раунду переговоров в Соединёнными Штатами, однако удары ЦАХАЛ заставили Тегеран и США сойти с пути дипломатии.