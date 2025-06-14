КСИР: Иран нанес удары по израильским объектам военной промышленности

Согласно сообщению, в ходе операции были задействованы как ракеты, так и беспилотники военно-космических сил Ирана. Целями атак стали предприятия, связанные с созданием ракетного вооружения и другой военной техники, что подчеркивает направленность удара на технологическую инфраструктуру оборонного комплекса Израиля.