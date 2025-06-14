Иран счел агрессию Израиля фактическим объявлением войны

Как сообщало URA.RU, ранее Израиль уже предпринимал диверсионные операции против объектов, связанных с ракетными вооружениями и ПВО Ирана. В пятницу, 13 июня, министр обороны Израиля Исраэль Кац объявил о нанесении «превентивного удара» по объектам в Тегеране и введении режима чрезвычайного положения в стране. Между тем, премьер-министр Беньямин Нетаньяху заявил, что целью операции является устранение угроз со стороны иранской военной и ядерной инфраструктуры.