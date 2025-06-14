Иран счел агрессию Израиля фактическим объявлением войны

Дипломат заявил о нарушении международных прав.
Удары Израиля по территории Ирана расцениваются как акт государственного терроризма, а проявленная агрессия является фактическим объявлением войны. Об этом заявил постоянный представитель Ирана при ООН Амир Саид Иравани.
«Эти зверства представляют собой явный акт государственного терроризма… Эти действия равносильны объявлению войны», — отметил Иравани, выступая перед членами Совбеза. По его словам, действия Израиля угрожают миру и стабильности в регионе. Соответствующие слова прозвучали в ходе онлайн-трансляции на сайте ООН.
Как сообщало URA.RU, ранее Израиль уже предпринимал диверсионные операции против объектов, связанных с ракетными вооружениями и ПВО Ирана. В пятницу, 13 июня, министр обороны Израиля Исраэль Кац объявил о нанесении «превентивного удара» по объектам в Тегеране и введении режима чрезвычайного положения в стране. Между тем, премьер-министр Беньямин Нетаньяху заявил, что целью операции является устранение угроз со стороны иранской военной и ядерной инфраструктуры.