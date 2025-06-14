Азербайджан принялся проверять уровень радиации на границе с Ираном

Ранее в ходе удара ЦАХАЛ по исламскому государству была уничтожена часть иранского завода в Натанзе, где обогащали уран. Об этом рассказал глава Международного агентства по атомной энергии Рафаэль Гросси. В ведомстве отмечали, что уровень радиации за пределами объекта остается неизменным, передает RT.