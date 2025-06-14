Азербайджан принялся проверять уровень радиации на границе с Ираном

Власти Азербайджана изучают уровень радиоактивного загрязнения воздуха и почвы.
Азербайджан занимается проверкой уровня радиации на границе с Ираном. По сообщению источника в госструктуре республики, речь идет об Астаринском районе.
«Специалисты командированы на границу (с Ираном — прим. URA.RU). Они уже приступили к исследованиям. Проверяют уровень радиации в воздухе и уровень радиоактивного загрязнения на территории Ирана путем сканирования автомобилей, въезжающих в Азербайджан», — цитирует своего собеседника РИА Новости.
НОВОСТЬ ПО ТЕМЕИран и Израиль де-факто вступили в войну, атакуя столицы друг друга: прямая трансляция.
Ранее в ходе удара ЦАХАЛ по исламскому государству была уничтожена часть иранского завода в Натанзе, где обогащали уран. Об этом рассказал глава Международного агентства по атомной энергии Рафаэль Гросси. В ведомстве отмечали, что уровень радиации за пределами объекта остается неизменным, передает RT.